У "Слузі народу" повідомили, що саме на 2 жовтня запланована найактивніша робота. Тоді працюватимуть за стратегічними напрямками.
Зауважте "Слуги народу" не прийдуть на шоу Шустера з Разумковим, – джерела
Окрім того, 2 жовтня до Трускавця також прибудуть Ірина Венедіктова та Денис Монастирський.
Зеленський та ймовірна відставка Разумкова
За даними ЗМІ, Володимир Зеленський окремо зустрічатиметься з окремими групами депутатів. Зокрема, український лідер обговорюватиме питання "не командності" спікера Дмитра Разумкова.
Водночас питання Разумкова не стало причиною з'їзду. Фракція "Слуги народу" мала зібратися ще у серпні.
Все-таки два роки минуло – депутати хочуть побачити й почути президента особисто і мати змогу поставити питання,
– мовиться у повідомленні.
Ця зустріч також буде класичним тім-білдінгом.
Як мине 2 жовтня у Трускавці
Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук розповіла, що 2 жовтня відбудеться нарада учасників із представниками силових міністерств і правоохоронних органів.
Окрім того, триватиме робота над деталізацією "Плану Трансформації країни". Зокрема, обговорять:
- військову безпеку та міжнародні відносини;
- енергетичну незалежність і зелену трансформацію;
- людський капітал;
- технологічний розвиток і ринкові трансформації;
- інфраструктура й місцевий розвиток;
- продовольчий хаб;
- цифровий хаб;
- верховенство права.