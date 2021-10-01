У "Слузі народу" повідомили, що саме на 2 жовтня запланована найактивніша робота. Тоді працюватимуть за стратегічними напрямками.

Зауважте "Слуги народу" не прийдуть на шоу Шустера з Разумковим, – джерела

Окрім того, 2 жовтня до Трускавця також прибудуть Ірина Венедіктова та Денис Монастирський.

Зеленський та ймовірна відставка Разумкова

За даними ЗМІ, Володимир Зеленський окремо зустрічатиметься з окремими групами депутатів. Зокрема, український лідер обговорюватиме питання "не командності" спікера Дмитра Разумкова.

Водночас питання Разумкова не стало причиною з'їзду. Фракція "Слуги народу" мала зібратися ще у серпні.

Все-таки два роки минуло – депутати хочуть побачити й почути президента особисто і мати змогу поставити питання,

– мовиться у повідомленні.

Ця зустріч також буде класичним тім-білдінгом.

Як мине 2 жовтня у Трускавці

Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук розповіла, що 2 жовтня відбудеться нарада учасників із представниками силових міністерств і правоохоронних органів.

Окрім того, триватиме робота над деталізацією "Плану Трансформації країни". Зокрема, обговорять: