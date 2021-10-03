Розгляд питання відставки спікера парламенту відбувся в присутності президента Володимира Зеленського. Тепер нардепам треба проголосувати ще раз у залі Верховної Ради.

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Результат очікуваний

Народна депутатка від "Слуга народу" Юлія Гришина заявила, що результати голосування були очікуваними. Майже вся фракція підтримала відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Винятком стали декілька депутатів, які виступили проти. Конкретної цифри нардепка не назвала.

Проти відставки Разумкова проголосувало менш ніж 10 осіб. Точну кількість навіть не скажу, бо ці поодинокі підняті руки сильно загубилися в загальній кількості тих, хто за,

– пояснила Гришина.

Ймовірно, одним із тих, хто не підтримав такого рішення був Дмитро Наталуха, який напередодні заявив, що проти відставки Разумкова, бо він є хорошим спікером.

Юлія Гришина зазначила, що голосування у парламенті відбудеться зовсім скоро.

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