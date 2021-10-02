Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, відповідаючи на запитання журналістів на виїзному засіданні "слуги" у Трускавці, зауважив, що це запитання слід ставити нардепам "Слуги народу".

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Оп і можлива відставка Разумкова

Подоляк зазначив, що Офіс Президента "точно не має стосунку до можливої чи неможливої відставки Дмитра Разумкова". Він додав, що відносини президента зі спікером, на його думку, "чудові".

Радник глави ОП вважає, що питання звільнення спікера Ради ніяк не пов'язане з якимись конфліктними ситуаціями – мовляв, "будь-яка відставка – це питання функціональності тієї чи іншої людини".

Це не питання, "подобається мені хтось чи не подобається"... Якщо функціонально Дмитро Олександрович все робить правильно, то яка відставка може бути,

– додав Подоляк.

Водночас він наголосив, що якщо спікер парламенту неналежно виконує обов'язки, то "можливе внутрішньопартійне обговорення його відставки".

Ймовірна відставка Разумкова: що відомо