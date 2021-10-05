Об этом председатель Верховной Рады сообщил во время брифинга 5 октября. Он отметил, что свое отстранение от должности не будет обжаловать в суде.

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Не буду политические распри превращать в болото, – Разумков

Ты либо идешь по закону, либо как тебе нравится. Я не буду политические распри превращать в болото. Хотят идти в обход закона – пусть идут,

– сказал Разумков.

Спикер отметил, что наверняка ошибся в людях и ценностях, однако не ошибся с людьми, которые его делегировали в Раду.

Время расставит все по своим местам,

– добавил спикер.

Процедура отзыва спикера стартовала 4 октября

Отметим, что официально процедура отзыва Разумкова с должности спикера стартовала 4 октября. Сам председатель парламента подчеркивал, что в течение этой недели голосовать за его отставку – это нарушение регламента.

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Зато уже 5 октября нардепы 240 голосами отстранили Разумкова от должности. Впоследствии народные избранники проголосовали за то, чтобы 7 октября рассмотреть его отзыв.