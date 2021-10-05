Про це голова Верховної Ради повідомив під час брифінгу 5 жовтня. Він зауважив, що своє усунення з посади не оскаржуватиме у суді.

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Не буду політичні чвари перетворювати в болото, – Разумков

Ти або йдеш згідно з законом, або як тобі подобається. Я не буду політичні чвари перетворювати в болото. Хочуть йти в обхід закону – нехай йдуть,

– сказав Разумков.

Спікер зауважив, що напевно помилився в людях та цінностях, проте не помилився з людьми, які його делегували в Раду.

Час розставить все по своїх місцях,

– додав спікер.

Процедура відкликання спікера стартувала 4 жовтня

Зазначимо, що офіційно процедура відкликання Разумкова з посади спікера стартували 4 жовтня. Сам голова парламенту наголошував, що протягом цього тижня голосувати за його відставку – це порушення регламенту.

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Натомість вже 5 жовтня нардепи 240 голосами відсторонили Разумкова з посади. Згодом народні обранці проголосували за те, аби 7 жовтня розглянути його відкликання.