Об этом мэр Киева рассказал в интервью. Вопрос касался объединения не только с Разумковым, но и с экс-премьером Владимиром Гройсманом.
Актуально Это было неизбежно, – политолог о конфликте "Слуг народа" с Разумковым
С Разумковым и Гройсманом – нормальные политические отношения
Кличко отметил, что с Разумковым и с лидером "Украинской стратегии" у него нормальные рабочие отношения. Мэр столицы заверил, что он – человек неконфликтный и поэтому даже рад, что у него нет врагов и людей, с которыми он бы не мог коммуницировать.
Со всеми людьми, которых вы перечислили (Гройсман и Разумков – 24 канал), у меня нормальные рабочие и человеческие отношения. Вопрос в том, насколько в политической парадигме мы можем найти синергию, чтобы сотрудничать,
– рассказал Кличко.
В Раде началась процедура отзыва Разумкова
Отметим, что 4 октября в Верховной Раде официально началась процедура отзыва спикера Дмитрия Разумкова. Однако на этой неделе, по словам председателя парламент, снять его с должности не позволяет регламент.
Политик не исключает, что в него могут попробовать забрать и депутатский мандат. Хотя закон это не исключает, подчеркнул Разумков, "у нас разное бывает".
К теме Корниенко рассказал, примет ли "Слуга народа" Разумкова назад во фракцию
Что известно об отзыве Разумкова с должности спикера
- Конфликт между руководством фракции "Слуга народа" набрал обороты при рассмотрении антиолигархического законопроекта.
- Разумков направил документ на рассмотрение Венецианской комиссии во время первого чтения.
- Закон проголосовали тогда, когда Разумков был на самоизоляции.
- 30 сентября Давид Арахамия подал обращение об отзыве Разумкова. Сначала – от имени фракции, потом – от себя, как нардепа.
- В Трускавце, где проводили выездное заседание "Слуги народа", собрали достаточно подписей для старта процедуры.
- По информации СМИ, единственной кандидатурой на замену Разумкова является Руслан Стефанчук.