Вероятность возврата Разумкова в ряды фракции "слуг" и лишения его мандата Корниенко прокомментировал во время брифинга 4 октября.

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Вопрос возвращения Разумкова во фракцию "слуг"

По словам Корниенко, фракция будет рассматривать вопрос возможного возвращения Разумкова во фракцию, однако сомневается, что решение будет положительным.

После того всего, что мы слышим в свой адрес за последние две недели, я бы на месте коллег точно не голосовал "за",

– отметил он.

Мол, сравнение с диктаторскими законами 16 января – звучит сомнительно, "особенно от человека, который последовательно не голосует на СНБО по вопросу против пророссийских агентов".

Возможность лишения Разумкова мандата

Справка. Разумков шел первым в избирательном списке "Слуги народа" в 2019 году, однако во фракции пробыл 1 день, ведь его избрали председателем Верховной Рады. Человек на этом посту не может входить в состав какой-либо фракции, поэтому Разумков сразу вышел из "Слуги народа".

Является ли это основанием для снятия мандата съездом – надо проверить. В любом случае решение будет принимать съезд,

– заявил глава партии "слуг".

Он добавил, что может понадобиться и объяснение Центральной избирательной комиссии. Однако к тому времени Разумков сможет поработать внефракционным депутатом, у которых тоже есть широкий перечень возможностей.

"Сможет показать себя, принять участие в дискуссиях, комитет выбрать. У нас много квот в комитетах для внефракционных. Можно найти себе где-то место", – подытожил Корниенко.

Напомним, ранее Разумков заявил, что регламент не позволяет отправить его в отставку на этой неделе.

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