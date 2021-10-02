Официальный документ написан на имя председателя фракции "СН" Давида Арахамии и нардепов от фракции "слуг". Соответствующий документ опубликовала пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний.

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Разумков пригласил "Слуг народа" на встречу

Он объяснил, что встреча состоится из-за того, что 30 сентября поступило письмо с подписью главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о выдаче подписных листов под предложением об отзыве главы Рады Дмитрия Разумкова с должности "в связи с неудовлетворительной работой".

Приглашаю вас как представителей депутатской фракции политической партии "Слуга народа" на встречу в понедельник, 4 октября 2021 года в 18:00 в конференц-зал админздания Верховной Рады Украины по улице Михаила Грушевского 5,

– говорится в документе.

Кстати, стоит отметить, что фракция "Слуга народа" с 1 октября находится на заседании "Большой фракции" в Трускавце. Там они запланировали обсудить достижения и провалы фракции и очертить дальнейшую работу.

Однако спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова не пригласили. Он заявил, что решение не пригласить его в Трускавец является неправильным и несправедливым. Ведь Разумков заявил, что готов отчитаться о своей работе за последние 2 года и дискутировать на любую тему.

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