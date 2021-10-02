Официальный документ написан на имя председателя фракции "СН" Давида Арахамии и нардепов от фракции "слуг". Соответствующий документ опубликовала пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний.
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Разумков пригласил "Слуг народа" на встречу
Он объяснил, что встреча состоится из-за того, что 30 сентября поступило письмо с подписью главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о выдаче подписных листов под предложением об отзыве главы Рады Дмитрия Разумкова с должности "в связи с неудовлетворительной работой".
Приглашаю вас как представителей депутатской фракции политической партии "Слуга народа" на встречу в понедельник, 4 октября 2021 года в 18:00 в конференц-зал админздания Верховной Рады Украины по улице Михаила Грушевского 5,
– говорится в документе.
Кстати, стоит отметить, что фракция "Слуга народа" с 1 октября находится на заседании "Большой фракции" в Трускавце. Там они запланировали обсудить достижения и провалы фракции и очертить дальнейшую работу.
Однако спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова не пригласили. Он заявил, что решение не пригласить его в Трускавец является неправильным и несправедливым. Ведь Разумков заявил, что готов отчитаться о своей работе за последние 2 года и дискутировать на любую тему.
Что известно о вероятной отставке Дмитрия Разумкова с поста главы Рады
- Глава фракции "СН" Давид Арахамия подал 2 обращение по сбору подписей за отставку Дмитрия Разумкова – от фракции и от себя, как ее главы.
- Далее он получил подписные листы, на которых будет собирать подписи, чтобы инициировать увольнение Разумкова с должности. Чтобы внести предложение об отзыве, нардепам необходимо собрать не менее 150 подписей нардепов.
- Согласно регламенту Верховной Рады, спикер парламента не должен быть членом какой-либо фракции. Поэтому пока Разумков не является полноправным членом "слуг", хотя и прошел в Раду за №1 по их списку. Сам же Разумков не исключает, что его попытаются лишить мандата депутата.
- Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера Рады будут рассматривать, если соответствующий вопрос поднимет председатель фракции. Добавила: "Подписные листы запросил Давид Арахамия, они у него. Но еще эти подписные листы никто не подписывает, их не раздали".