Офіційний документ написаний на ім'я голови фракції СН" Давида Арахамії та нардепів від фракції "слуг". Відповідний документ опублікувала прессекретарка глави Верховної Ради Ольга Туній.

До теми Разумков, План трансформації, вечірка: як пройшов перший день з’їзду "слуг народу" у Трускавці

Разумков запросив "Слуг народу" на зустріч

Він пояснив, що зустріч відбудеться через те, що 30 вересня надійшов лист з підписом глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії щодо видачі підписних листів під пропозицією про відкликання глави Ради Дмитра Разумкова з посади " у зв'язку з незадовільною роботою".

Запрошую вас як представників депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" на зустріч в понеділок, 4 жовтня 2021 року о 18:00 в конференц-зал адмінбудівлі Верховної Ради України по вулиці Михайла Грушевського 5,

– мовиться у документі.

До речі, варто відзначити, що фракція "Слуга народу" з 1 жовтня перебуває на засіданні "Великої фракції" в Трускавці. Там вони запланували обговорити досягнення та провали фракції й окреслити подальшу роботу.

Проте спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова не запросили. Він заявив, що рішення не запросити його в Трускавець є неправильним та несправедливим. Адже Разумков заявив, що готовий відзвітувати про свою роботу за останні 2 роки та дискутувати на будь-яку тему.

Що відомо про ймовірну відставку Дмитра Разумкова з посади глави Ради