Офіційний документ написаний на ім'я голови фракції СН" Давида Арахамії та нардепів від фракції "слуг". Відповідний документ опублікувала прессекретарка глави Верховної Ради Ольга Туній.
До теми Разумков, План трансформації, вечірка: як пройшов перший день з’їзду "слуг народу" у Трускавці
Разумков запросив "Слуг народу" на зустріч
Він пояснив, що зустріч відбудеться через те, що 30 вересня надійшов лист з підписом глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії щодо видачі підписних листів під пропозицією про відкликання глави Ради Дмитра Разумкова з посади " у зв'язку з незадовільною роботою".
Запрошую вас як представників депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" на зустріч в понеділок, 4 жовтня 2021 року о 18:00 в конференц-зал адмінбудівлі Верховної Ради України по вулиці Михайла Грушевського 5,
– мовиться у документі.
До речі, варто відзначити, що фракція "Слуга народу" з 1 жовтня перебуває на засіданні "Великої фракції" в Трускавці. Там вони запланували обговорити досягнення та провали фракції й окреслити подальшу роботу.
Проте спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова не запросили. Він заявив, що рішення не запросити його в Трускавець є неправильним та несправедливим. Адже Разумков заявив, що готовий відзвітувати про свою роботу за останні 2 роки та дискутувати на будь-яку тему.
Що відомо про ймовірну відставку Дмитра Разумкова з посади глави Ради
- Глава фракції "СН" Давид Арахамія подав 2 звернення щодо збору підписів за відставку Дмитра Разумкова – від фракції та від себе як її голови.
- Далі він має отримав підписні листи, на яких збиратиме підписи, аби ініціювати звільнення Разумкова з посади. Щоб внести пропозицію про відкликання, нардепам необхідно зібрати щонайменше 150 підписів нардепів.
- Згідно з регламентом Верховної Ради, спікер парламенту не повинен бути членом будь-якої фракції. Відтак наразі Разумков не є повноправним членом "слуг", хоч і пройшов до Ради за №1 за їхнім списком. Сам же Разумков не виключає, що його спробують позбавити мандата депутата.
- Заступниця очільника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що відставку Дмитра Разумкова з посади спікера Ради розглядатимуть, якщо відповідне питання підніме голова фракції. Додала: "Підписні листи запросив Давид Арахамія, вони у нього. Але ще ці підписні листи ніхто не підписує, їх не роздали".