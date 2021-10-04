Ймовірність повернення Разумкова до лав фракції "слуг" та позбавлення його мандату Корнієнко прокоментував під час брифінгу 4 жовтня.

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Питання повернення Разумкова у реакцію "слуг"

За словами Корнієнка, фракція розглядатиме питання можливого повернення Разумкова у фракцію, однак сумнівається, що рішення буде позитивним.

Після того всього, що ми чуємо на свою адресу за останні два тижні, я б на місці колег точно не голосував "за",

– зазначив він.

Мовляв, порівняння з диктаторськими законами 16 січня – звучить сумнівно, "особливо від людини, яка послідовно не голосує на РНБО за питання проти проросійських агентів".

Можливість позбавлення Разумкова мандату

Довідка. Разумков йшов першим у виборчому списку "Слуги народу" у 2019 році, однак у фракції пробув 1 день, адже його обрали головою Верховної Ради. Людина на цій посаді не може входити до складу будь-якої фракції, тому Разумков одразу вийшов зі "Слуги народу".

Чи є це підставою для зняття мандата з'їздом – треба перевірити. В будь-якому разі рішення буде приймати з'їзд,

– заяв глава партії "слуг".

Він додав, що може знадобитися і пояснення Центральної виборчої комісії. Однак до того часу Разумков зможе попрацювати позафракційним депутатом, в яких теж є широкий перелік можливостей.

"Зможе показати себе, взяти участь у дискусіях, комітет обрати. У нас багато квот в комітетах для позафракційних. Можна знайти собі десь місце", – підсумував Корнієнко.

Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що регламент не дозволяє відправити його у відставку цього тижня.

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