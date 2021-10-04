Об этом в эфире программы "Между прочим" с Денисом Казанским и Дмитрием Гнапом сообщил политолог Владимир Фесенко. Он отметил, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков начал "скользить" от "слуг народа" еще в 2020 году и это было заметно.

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"Обе стороны пытались сосуществовать, но рано или поздно этот конфликт должен был произойти. Это было неизбежно", – подчеркнул Фесенко.

Политическая карьера Разумкова

По мнению политолога, основные сторонники председателя парламента – это избиратели "Батькивщины", "Оппозиционной платформы – За жизнь", частично "Европейской Солидарности". Своих же сторонников у Разумкова гораздо меньше – почти 3%.

Нужно понимать, что среди тех, кто доверяет Разумкову большинство составляют сторонники других политсил, которые за него на выборах голосовать не будут. Владимир Фесенко Политолог

Противостояние с президентской партией

Спикер парламента вошел в антагонистические, непримиримые противоречия со своими экс-партийцами. Сейчас ни одна из сторон не хочет договариваться. У "слуг" терпение лопнуло именно на законе об олигархах, который был очень принципиальным для Зеленского.

Здесь есть определенная загадка, почему именно по этому законопроекта Разумков пошел на принцип и открытое политическое противостояние. Владимир Фесенко Политолог

Он не мог приехать в Трускавец самостоятельно. Это имело бы вид политического поражения и"возвращения блудного сына". Разумков же хочет оставаться самостоятельным политическим лидером.

Перспективы политсилы Разумкова

Если Дмитрий Разумков таки создаст свою политическую силу, она будет иметь определенную перспективу. Одна ее реализация будет зависеть от эффективных политтехнологических действий, а до парламентских выборов остается 2 года.

На тот момент он уже не будет иметь статуса спикера ВРУ, поэтому должен напоминать о себе и создавать инфоповоды через новую политсилу.

Проблема в том, что Разумков, вероятно, будет действовать в Центристской нише, а она переполнена. Сейчас там и Виталий Кличко, и Владимир Гройсман – их рейтинги не очень высокие, и они будут конкурентами. Владимир Фесенко Политолог

Теоретически, упомянутые политики могут объединиться и вместе действовать против Зеленского. Впрочем, ожидать слияния в одну политическую силу не стоит. Вдруг у Разумкова нет "изюминки", которой он может привлечь новых избирателей и заявить о себе как о новой звезде украинской политики.

Полный выпуск программы "Между прочим" за 4 октября: смотрите видео

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