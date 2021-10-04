Про це в ефірі програми "Між іншим" з Денисом Казанським та Дмитром Гнапом повідомив політолог Володимир Фесенко. Він зауважив, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков почав "дрифтувати" від "слуг народу" ще 2020 року і це було помітно.

До теми Різне буває, – Разумков розповів, чи можуть у нього забрати мандат

"Обидві сторони намагалися співіснувати, але рано чи пізно цей конфлікт мав відбутися. Це було неминуче", – наголосив Фесенко.

Політична кар'єра Разумкова

На думку політолога, основні прихильники голови парламенту – це виборці "Батьківщини", "Опозиційної платформи – За життя", частково "Європейської Солідарності". Своїх же прихильників у Разумкова набагато менше – майже 3%.

Потрібно розуміти, що серед тих, хто довіряє Разумкову більшість становлять прихильники інших політсил, які за нього на виборах голосувати не будуть. Володимир Фесенко Політолог

Протистояння з президентською партією

Спікер парламенту увійшов у антагоністичні, непримиримі протиріччя зі своїми експартійцями. Зараз жодна зі сторін не хоче домовлятися. У "слуг" терпець увірвався саме на законі про олігархів, який був дуже принциповим для Зеленського.

Тут є певна загадка, чому саме по цьому законопроєкту Разумков пішов на принцип і відкрите політичне протистояння. Володимир Фесенко Політолог

Він не міг приїхати в Трускавець самостійно. Це мало б вигляд політичної поразки та "повернення блудного сина". Разумков же хоче залишатися самостійним політичним лідером.

Перспективи політсили Разумкова

Якщо Дмитро Разумков таки створить свою політичну силу, вона матиме певну перспективу. Одна її реалізація залежатиме від ефективних політтехнологічних дій, а до парламентських виборів залишається 2 роки.

На той момент він уже не матиме статусу спікера ВРУ, тож муситиме нагадувати про себе й створювати інфоприводи через нову політсилу.

Проблема в тому, що Разумков, ймовірно, діятиме в центристській ніші, а вона переповнена. Зараз там і Віталій Кличко, і Володимир Гройсман – їхні рейтинги не дуже високі, й вони будуть конкурентами. Володимир Фесенко Політолог

Теоретично, згадані політики можуть об'єднатися й разом діяти проти Зеленського. Втім очікувати на злиття в одну політичну силу не варто. Нараз у Разумкова немає "родзинки", якою він може привабити нових виборців та заявити про себе як про нову зірку української політики.

Повний випуск програми "Між іншим" за 4 жовтня: дивіться відео

Відставка та мандат Разумкова: що відомо