Во-первых, необходимость подписания закона об олигархах. Именно по этому вопросу возникли непримиримые противоречия между Разумковым и фракцией "Слуга народа", которые и предопределили отставку нынешнего председателя Верховной Рады.

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Судя по различным данным, Дмитрий Разумков не хотел подписывать принятый закон об олигархах. А фракция "Слуга народа" настаивала на его скорейшем подписании.

Во-вторых, началась тактическая борьба по вопросу об отставке Разумкова. Именно поэтому не удалось договориться на Согласительном совете о повестке на текущую пленарную неделю.

Возможно, у "Слуг народа" были опасения, что Разумков может использовать свои процедурные полномочия и для блокирования закона об олигархах и для затягивания рассмотрения вопроса об отставке спикера Верховной Рады.

Важно Разумков пожаловался, что "слуги" исключили его из партийных чатов

Напомню, что статьи 76 и 77 закона о Регламенте Верховной Рады определяют процедуру отставки (отзыва) председателя Верховной Рады. В частности, сначала голосуется вопрос о включении этого вопроса в повестку работы парламента, а рассмотрение этого вопроса должно произойти не позднее, чем за 10 дней с момента включения этого вопроса в повестку дня Верховной Рады.

Пленарное заседание, на котором рассматривается и голосуется вопрос об отставке председателя Верховной Рады, ведет первый заместитель (заместитель) председателя парламента, либо специально избранный председательствующий.