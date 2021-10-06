Соответственно Разумков противопоставляет себя и Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал политолог Игорь Петренко в эфире 24 канала.

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По его словам, пока у Разумкова низкий рейтинг электоральной поддержки, в среднем 3 – 4%. У него неплохой уровень доверия, однако это не превращается в электоральную поддержку.

Разумков будет пытаться играть на электоральном поле "Слуги народа". Это будет примерно левый центрист. С опорой на Восток и Юг,

– резюмировал Петренко.

Он добавил, что на электоральную поддержку "Слуг народа" это особо не повлияет. Однако Разумков может претендовать на 3 – 5% от их избирателей.

Справка. Левоцентризм – умеренные левые политические взгляды, в оппозиции к сильным левым группам.

Получит ли Разумков поддержку на выборах

По мнению политолога, если Разумков попытается объединиться с другими политсилами, то это не сыграет ему на пользу. Ему все же лучше пробовать развивать свой бренд и создавать под себя какую-то политическую силу.

Пока Разумков не является электорально привлекательным. К нему приковано внимание из-за его должности спикера, а не из-за политических заявлений. При условии, что политик потеряет должность спикера, ему будет трудно устроить поддержку от спонсоров.

Игорь Петренко прокомментировал ситуацию с Разумковым: смотрите видео

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