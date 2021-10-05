Об этом рассказал политолог Игорь Петренко в эфире 24 канала. Он предположил, что сейчас "Евросолидарность" использует Разумкова для "демонизации" Владимира Зеленского.
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"Это стандартный подход, ведь считают, что Порошенко является основным конкурентом Зеленского", – заявил политолог.
По мнению Петренко, в ситуации, которая сложилась вокруг вероятной отставки Разумкова, действует правило "враг моего врага – мне друг".
Как рассказал политолог, Порошенко поддерживает Разумкова, ведь видит, что глава парламента перестал быть командным игроком и довольно часто саботирует решения, которые принимает монобольшинство.
Однако как только Разумков потеряет свой пост, очень много людей, которые сейчас его поддерживают, благополучно о нем забудут,
– заявил он.
Как будет действовать Разумков
Петренко предположил, что после вероятной отставки Разумков будет пытаться играть собственную игру. Он давно уже это начал.
Возможно, спикер парламента захочет создать свою политическую группу. Однако в этом вопросе у него достаточно ограниченные ресурсы.
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Вероятная отставка Разумкова: что известно
- Информацию о том, что Дмитрия Разумкова могут отправить в отставку с поста спикера Верховной Рады, начали распространять в сентябре. Тогда заговорили о его разногласиях с политикой "Слуги народа".
- Уже 30 сентября Давид Арахамия поручил выдать подписные листы для снятия Разумкова с должности. В ответ на это спикер заявил, что с процессом не будет тянуть.
- Во время заседания "Слуги народа" в Трускавце проголосовали за отставку Разумкова. Против этого решения выступили менее 10 народных депутатов.
- Депутаты 4 октября собрали необходимое количество голосов, чтобы начать отзыв политика с должности.
- Уже 5 октября народные избранники отстранили Разумкова от ведения пленарных заседаний на 2 дня.