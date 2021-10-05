Про це розповів політолог Ігор Петренко в ефірі 24 каналу. Він припустив, що наразі "Євросолідарність" використовує Разумкова для "демонізації" Володимира Зеленського.
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"Це стандартний підхід, адже вважають, що Порошенко є основним конкурентом Зеленського", – заявив політолог.
На думку Петренка, у ситуації, яка склалася довкола ймовірної відставки Разумкова, діє правило "ворог мого ворога – мені друг".
Як розповів політолог, Порошенко підтримує Разумкова, адже бачить, що глава парламенту перестав бути командним гравцем і досить часто саботує рішення, які ухвалює монобільшість.
Однак як тільки Разумков втратить свою посаду, дуже багато людей, які зараз його підтримують, благополучно про нього забудуть,
– заявив він.
Як діятиме Разумков
Петренко припустив, що після ймовірної відставки Разумков намагатиметься грати власну гру. Він давно вже це почав.
Можливо, спікер парламенту захоче створити свою політичну групу. Однак у цьому питанні у нього досить обмежені ресурси.
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Ймовірна відставка Разумкова: що відомо
- Інформацію про те, що Дмитра Разумкова можуть відправити у відставку з посади спікера Верховної Ради, почали поширювати у вересні. Тоді заговорили про його розбіжності з політикою "Слуги народу".
- Вже 30 вересня Давид Арахамія доручив видати підписні листи для зняття Разумкова з посади. У відповідь на це спікер заявив, що з процесом не зволікатиме.
- Під час засідання "Слуги народу" в Трускавці проголосували за відставку Разумкова. Проти цього рішення виступили менше ніж 10 народних депутатів.
- Депутати 4 жовтня зібрали необхідну кількість голосів, щоб почати відкликання політика з посади.
- Вже 5 жовтня народні обранці відсторонили Разумкова від ведення пленарних засідань на 2 дні.