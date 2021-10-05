Про це розповів політолог Ігор Петренко в ефірі 24 каналу. Він припустив, що наразі "Євросолідарність" використовує Разумкова для "демонізації" Володимира Зеленського.

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"Це стандартний підхід, адже вважають, що Порошенко є основним конкурентом Зеленського", – заявив політолог.

На думку Петренка, у ситуації, яка склалася довкола ймовірної відставки Разумкова, діє правило "ворог мого ворога – мені друг".

Довідка. Наразі однозначної відповіді, чи голосуватиме "Євросолідарність" за відставку спікера, немає. Однак відповідаючи на це запитання, Ірина Фріз наголосила, що політсила відстоюватиме інтереси парламентаризму та демократії.

Як розповів політолог, Порошенко підтримує Разумкова, адже бачить, що глава парламенту перестав бути командним гравцем і досить часто саботує рішення, які ухвалює монобільшість.

Однак як тільки Разумков втратить свою посаду, дуже багато людей, які зараз його підтримують, благополучно про нього забудуть,

– заявив він.

Як діятиме Разумков

Петренко припустив, що після ймовірної відставки Разумков намагатиметься грати власну гру. Він давно вже це почав.

Можливо, спікер парламенту захоче створити свою політичну групу. Однак у цьому питанні у нього досить обмежені ресурси.

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