Зараз прізвища п'ятого президента України і голови Верховної Ради стоять через кому. Про це сказав глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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Корнієнко: Це маніпуляція регламентом

Відбувається постійний аналіз фейсбуку, де, за його словами, так звані "порохоботи" активно використовують риторику про те, що Разумков – нібито найкращий спікер в історії і його звільнення – загроза українській державності.

Останні кілька тижнів ці прізвища ми бачимо через кому,

– зазначив Корнієнко.

Він зауважив, що не бачить жодної виокремленості цієї ситуації. "Ми бачили на погоджувальній (раді – 24 канал) атаку регламенту, насамперед на нашу фракцію.

Ми це сприймаємо як недружній крок з боку спікера. На нашу думку, це маніпуляція регламентом – дуже серйозна, непрозора і пряма", – сказав глава партії.

Нагадаємо! "Слуги" 4 жовтня покинули погоджувальну раду під час виступу Петра Порошенка, під час якого він говорив про розслідування "Слідство.Інфо" щодо офшорів Володимира Зеленського.

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