Сейчас фамилии пятого президента Украины и председателя Верховной Рады стоят через запятую. Об этом сказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Корниенко: это манипуляция регламентом

Происходит постоянный анализ фейсбука, где, по его словам, так называемые "порохоботы" активно используют риторику о том, что Разумков – якобы лучший спикер в истории и его увольнение – угроза украинской государственности.

Последние несколько недель эти фамилии мы видим через запятую,

– отметил Корниенко.

Он отметил, что не видит никакой выделенности этой ситуации. "Мы видели на согласовательном (совете – 24 канал) атаку регламента, прежде всего на нашу фракцию.

Мы это воспринимаем как недружественный шаг со стороны спикера. По нашему мнению, это манипуляция регламентом – очень серьезная, непрозрачная и прямая", – сказал глава партии.

Напомним! "Слуги" 4 октября покинули согласовательный совет во время выступления Петра Порошенко, во время которого он говорил о расследовании "Следствие.Инфо" об оффшорах Владимира Зеленского.

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