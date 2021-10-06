Відповідно Разумков протиставляє себе і щодо Володимира Зеленського. Таку думку висловив політолог Ігор Петренко в ефірі 24 каналу.
До теми Це стандартний підхід, – політолог пояснив, чому Порошенко підтримує Разумкова
За його словами, поки що у Разумкова низький рейтинг електровальної підтримки, у середньому 3 – 4%. Він має непоганий рівень довіри, однак це не перетворюється в електоральну підтримку.
Разумков буде намагатися грати на електоральному полі "Слуги народу". Це буде приблизно лівий центрист. З опорою на Схід і Південь,
– резюмував Петренко.
Він додав, що на електроральну підтримку "Слуг народу" це особливо не вплине. Однак Разумков може претендувати на 3 – 5% від їхніх виборців.
Чи отримає Разумков підтримку на виборах
На думку політолога, якщо Разумков спробує об'єднатись з іншими політсилами, то це не зіграє йому на користь. Йому все ж таки краще пробувати розвивати свій бренд і створювати під себе якусь політичну силу.
Поки що Разумков не є електорально привабливим. До нього прикута увага через його посаду спікера, а не через політичні заяви. За умови, якщо політик втратить посаду спікера, йому буде важко влаштувати підтримку від спонсорів.
Ігор Петренко прокоментував ситуацію з Разумковим: дивіться відео
Разумков і "слуги народу": що треба знати
- Через розбіжності у політичних поглядах із "слугами", у вересні почали ширитись чутки про можливу відставку спікера Разумкова.
- Давид Арахамія 30 вересня доручив видати підписні листи для відставки спікера.
- Сам Разумков тоді заявив, що з процесом не зволікатиме.
- На зустрічі "Слуги народу" в Трускавці нардепи проголосували за відставку Разумкова. Лише менше ніж 10 депутатів були "проти".
- 4 жовтня народні обранці зібрали необхідну кількість голосів, аби почати процес відкликання політика з посади.
- 5 жовтня у Верховній Раді відсторонили Разумкова від ведення пленарних засідань на 2 дні.