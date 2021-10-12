Як підкреслив колишній спікер, його колеги про це знають, але кажуть неправду просто в очі.

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Він пояснив, що у "Слуги народу" не вистачило голосів за його відставку, тому довелося домовлятися з іншими фракціями.

Я розумію, що деякі мої колеги вважають, що закон – це я. Але це не так, закон для всіх. Ви можете його читати так, як вам зручно, але він написаний чітко,
– сказав Разумков.

Зауважимо, що раніше глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко казав, що нардепам вдалося зібрати аж 190 підписів за відставку Разумкова. Загалом же це рішення підтримали 284 нардепи, з яких – 215 "слуг".

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