Разумков розповів про Україну своєї мрії – де стріляють лише салюти на весіллях, є дороги, але нема дурнів, а недоторканні – виключно карпатські дерева. Політик наголосив, що саме з такими гарними та щирими обіцянками "слуги народу" йшли на вибори у 2019 році.

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За словами Разумкова, тоді у ці слова повірили всі: українці, які дивляться засідання Ради по телевізору, парламентарі, навіть ті, хто не голосували за "слуг".

Разумков запевнив, що у Раду йшли не за посадами і, тим більше, не за грошима. Метою було змінити країну, зробити її кращою. Всі у це щиро вірили.

Політик пригадав, як світилися очі у людей, які долучалися до команди. Він також наголосив: очі світилися й в українців під час зустрічей на вулиці або на ефірах. Разумков зауважив: "це була сліпа віра у те, що у нас все вийде".

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