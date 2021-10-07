Таку думку в ефірі 24 каналу висловила заступниця очільника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, гра довкола питання відставки Разумкова забудеться, а результат залишиться.

До теми Відставка Разумкова: онлайн-трансляція позачергового засідання Верховної Ради

У Раді одразу ж планують вибрати нового спікера

"Важливо, щоб був результат на табло. Я переконана, що більшість при голосуванні (щодо відставки Разумкова – 24 канал) буде", – заявила Кравчук.

До речі. Раніше Євгенія Кравчук зауважувала, що близько 70% нардепів мають підтримати рішення про відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Євгенія Кравчук про голосування за відставку Разумкова: дивіться відео

Нардепка сподівається, що протягом засідання можуть проголосувати за нового спікера й віцеспікера – першого заступника голови Верховної Ради.

Робочий день може бути довгим,

– наголосила депутатка.

Хто основний кандидат

Кравчук заявила, що Руслан Стефанчук – основний кандидат на місце нового спікера Верховної Ради. Вона також не виключила можливості й інших кандидатур.

Зауважте! У "Слузі народу" вже повідомляли, що довіряють саме Руслану Стефанчуку. Наразі він обіймає посаду першого заступника голови Верховної Ради.

"Можливо, опозиція захоче когось висунути. Проте вони мають прекрасно розуміти, що без голосів монобільшості жоден депутат не зможе стати спікером парламенту. Це рішення саме за нами", – розповіла нардепка.

Відставка Разумкова: головне