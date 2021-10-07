Таку думку в ефірі 24 каналу висловила заступниця очільника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, гра довкола питання відставки Разумкова забудеться, а результат залишиться.
До теми Відставка Разумкова: онлайн-трансляція позачергового засідання Верховної Ради
У Раді одразу ж планують вибрати нового спікера
"Важливо, щоб був результат на табло. Я переконана, що більшість при голосуванні (щодо відставки Разумкова – 24 канал) буде", – заявила Кравчук.
Євгенія Кравчук про голосування за відставку Разумкова: дивіться відео
Нардепка сподівається, що протягом засідання можуть проголосувати за нового спікера й віцеспікера – першого заступника голови Верховної Ради.
Робочий день може бути довгим,
– наголосила депутатка.
Хто основний кандидат
Кравчук заявила, що Руслан Стефанчук – основний кандидат на місце нового спікера Верховної Ради. Вона також не виключила можливості й інших кандидатур.
"Можливо, опозиція захоче когось висунути. Проте вони мають прекрасно розуміти, що без голосів монобільшості жоден депутат не зможе стати спікером парламенту. Це рішення саме за нами", – розповіла нардепка.
Відставка Разумкова: головне
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 30 вересня 2021 року доручив видати підписні листи для зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
- Саму процедуру відкликання Разумкова запустили 4 жовтня. Уже 5 жовтня його відсторонили від ведення пленарних засідань на 2 дні.
- Політик готовий позиватися до суду, якщо його ще й позбавлять мандату народного депутата.