Такое мнение в эфире 24 канала высказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, игра вокруг вопроса отставки Разумкова забудется, а результат останется.

К теме Отставка Разумкова: онлайн-трансляция внеочередного заседания Верховной Рады

В Раде планируют сразу же выбрать нового спикера

"Важно, чтобы был результат на табло. Я убеждена, что большинство при голосовании (относительно отставки Разумкова – 24 канал) будет", – заявила Кравчук.

Кстати. Ранее Евгения Кравчук отметила, что около 70% нардепов должны поддержать решение об отставке Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Евгения Кравчук о голосовании за отставку Разумкова: смотрите видео

Нардеп надеется, что в течение заседания могут проголосовать за нового спикера и вице-спикера – первого заместителя главы Верховной Рады.

Рабочий день может быть долгим,

– подчеркнула депутат.

Кто основной кандидат

Кравчук заявила, что Руслан Стефанчук – основной кандидат на место нового спикера Верховной Рады. Она также не исключила возможности и других кандидатур.

Заметьте! В "Слуге народа" уже сообщали, что доверяют именно Руслану Стефанчуку. Сейчас он занимает должность первого заместителя главы Верховной Рады.

"Возможно, оппозиция захочет кого-то выдвинуть. Однако они должны прекрасно понимать, что без голосов монобольшинства ни один депутат не сможет стать спикером парламента. Это решение именно за нами", – рассказала нардеп.

Отставка Разумкова: главное