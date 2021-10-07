Такое мнение в эфире 24 канала высказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, игра вокруг вопроса отставки Разумкова забудется, а результат останется.
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В Раде планируют сразу же выбрать нового спикера
"Важно, чтобы был результат на табло. Я убеждена, что большинство при голосовании (относительно отставки Разумкова – 24 канал) будет", – заявила Кравчук.
Евгения Кравчук о голосовании за отставку Разумкова: смотрите видео
Нардеп надеется, что в течение заседания могут проголосовать за нового спикера и вице-спикера – первого заместителя главы Верховной Рады.
Рабочий день может быть долгим,
– подчеркнула депутат.
Кто основной кандидат
Кравчук заявила, что Руслан Стефанчук – основной кандидат на место нового спикера Верховной Рады. Она также не исключила возможности и других кандидатур.
"Возможно, оппозиция захочет кого-то выдвинуть. Однако они должны прекрасно понимать, что без голосов монобольшинства ни один депутат не сможет стать спикером парламента. Это решение именно за нами", – рассказала нардеп.
Отставка Разумкова: главное
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 30 сентября 2021 года поручил выдать подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.
- Саму процедуру отзыва Разумкова запустили 4 октября. Уже 5 октября его отстранили от ведения пленарных заседаний на 2 дня.
- Политик готов судиться, если его еще и лишат мандата народного депутата.