Разумков считает, что это было бы незаконно. Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой" (канала, напомним, пятого президента Петра Порошенко, политсила которого против отставки спикера) 5 октября.
Мнение к теме Терпение гаранта кончилось: речь Разумкова в Трускавце не изменила бы судьбу спикера
Разумков готов отстаивать мандат нардепа в суде
Глава украинского парламента (хотя и сейчас отстранен от ведения сессий) Дмитрий Разумков, очевидно, вскоре потеряет эту должность. "Слуга народа" инициировала процедуру отзыва спикера, и стремится завершить ее как можно быстрее.
Тем не менее проблема для Разумкова не только в этом:
- Его теоретически могут лишить мандата народного депутата.
- Ведь он шел 1 номером в списке "слуг", а сейчас членом фракции не является.
В телеэфире 5 октября спикер ответил на вопрос, будет ли он подавать в суд, если мандат народного депутата у него же заберут.
Да, я буду отстаивать свои права. Потому что это уже не о должности, это уже о возможности делать то, что я обещал, как политик,
– заявил Дмитрий Разумков.
И добавил, что "это уже не о должностях, а о людях". Так или иначе, а любую попытку лишить себя мандата нардепа Разумков считает незаконной, поскольку для этого "нет оснований".
Коротко об отставке и отстранении Разумкова
- Во вторник, 5 октября, Верховная Рада 240 голосами отстранила спикера Дмитрия Разумкова от ведения заседаний на 2 дня. Как говорят в "Слуге народа", уже 7 октября Разумкова вообще могут отправить в отставку.
- Запуск процедуры отставки спикера у Зеленского объяснили тем, что Разумков перестал быть "членом команды".