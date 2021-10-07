Заседание стартовало в 10:00. Вместо Дмитрия Разумкова его ведет нардеп из "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Важно Зеленский уволил Стефанчука с должности представителя президента в Раде

Еще 5 октября народные депутаты отстранили Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента в течение двух дней.

Процедура отзыва главы Рады

Согласно законодательству Украины, глава Верховной Рады может оставить должность по собственному желанию, или по требованию более 150 нардепов.

Интересно! "Слуги народа" собрали необходимые 150 подписей за отставку Разумкова 2 октября во время выездного заседания в Трускавце. По состоянию на 5 октября под коллективной инициативой было уже 197 подписей.

После этого председатель Верховной Рады Украины готовит отчет о своей работе, а Счетная палата предоставляет отчет о выполнении сметы парламента в текущем году. Последний, к слову, нардепы получили накануне.

В заключении Счетной палаты говорится, что смету Верховной Рады на 2021 год выполнили в январе – августе на 46,9% годовых назначений.

Внеочередное заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

Как ранее сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, уже 8 октября парламент будет иметь нового спикера и первого вице-спикера.