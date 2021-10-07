Помощницей Гетманцева работает Марина Стефанчук. Это жена первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. Последний претендует на должность спикера.
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Гетманцев отрицает наличие конфликта интересов
Об этом заявил народный депутат от "Европейской Солидарности" Артур Герасимов. Однако Гетманцев проигнорировал замечание нардепа. Он утверждает, что никакого конфликта интересов у него нет.
На сайте Верховной Рады отметили, что Марина Стефанчук действительно работает помощницей Гетманцева, но на общественных началах. Кроме нее, у нардепа есть еще 8 помощников.
Помощники Гетманцева / Скриншот с сайта Верховной Рады
Разумков и Гетманцев не поделили место
Разумков хотел, чтобы Гетманцев вел заседание с места. Однако тот молча подошел и сел на место, которое ему уступил вице-спикер Стефанчук. Разумков пошутил, что Гетманцев еще мог сесть на президентское место.
Что известно об отставке Разумкова
- Фракция "Слуги народа" инициировала процедуру отставки Разумкова. Давид Арахамия поручил выдать подписные листы для отзыва спикера.
- Собрали необходимое количество голосов, чтобы начать отзыв Дмитрия Разумкова с должности 4 октября. В тот же день и запустили процедуру.
- Объясняли это разногласиями Разумкова с политикой партии "Слуга народа".
- 5 октября парламент отстранил спикера от ведения заседаний на 2 дня.