Помощницей Гетманцева работает Марина Стефанчук. Это жена первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. Последний претендует на должность спикера.

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Гетманцев отрицает наличие конфликта интересов

Об этом заявил народный депутат от "Европейской Солидарности" Артур Герасимов. Однако Гетманцев проигнорировал замечание нардепа. Он утверждает, что никакого конфликта интересов у него нет.

На сайте Верховной Рады отметили, что Марина Стефанчук действительно работает помощницей Гетманцева, но на общественных началах. Кроме нее, у нардепа есть еще 8 помощников.