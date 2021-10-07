Корниенко в Раде прокомментировал необходимость отставки Разумкова с поста спикера парламента, объяснив почему считает ее нужной.
К теме Отставка Разумкова: онлайн-трансляция внеочередного заседания Верховной Рады
Глава "слуг" об отзыве Разумкова
Дмитрий Александрович, на мой взгляд, отступил от общих принципов и больше не является членом команды и не может представлять нашу партию на такой высокой должности,
– заявил Корниенко.
Он добавил, что у партии и избирателей есть много вопросов к работе спикера парламента.
Замечания Корниенко к работе Разумкова
- Вопрос регламента: глава партии задал вопрос, "как так случилось, что в Раде начал действовать принцип "друзьям и себе все, а врагам – регламент"? Корниенко добавил, что не понимает, почему одни комитеты получали выводы быстрее, а их законопроекты попадали в повестку дня.
- Назначение руководителя Аппарата Рады: глава "слуг" выдвинул претензии относительно неназначения в течение 15 месяцев главы аппарата Рады. Якобы Разумков всегда был против "исполняющих обязанности", однако здесь эта позиция не работала.
- Попытки шантажа: Корниенко ответил на упреки спикера парламента относительно попыток шантажировать его.
"Почему вы тогда не заявляли в правоохранительные органы", – спросил он Разумкова.
- Взаимодействие со СМИ: почему в течение года в кулуары не пускали журналистов, а за день до обсуждения отставки Разумкова это начали делать.
- Вопрос реформ: якобы Рада не сделала ничего для внедрения рекомендаций по реформам.
- Политические амбиции. Корниенко добавил, что он и его коллеги уже давно поняли, что Разумков намерен стать самостоятельным политиком.
Он посоветовал Разумкову перед этим задать себе несколько вопросов: является ли врагом Украины Медведчук, является ли пророссийским пропагандистом Анатолий Шарий, вредят ли стране коррупционеры и олигархи.
"Если вы ответите три "да", то у меня к вам другой вопрос: почему вы не поддерживали санкции против них на СНБО", – продолжил глава "слуг".
В завершение Корниенко предложил Разумкову пересесть в зал к нардепам.
Отставка Разумкова: главное
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 30 сентября 2021 года поручил выдать подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.
- Процедуру отзыва Разумкова запустили 4 октября, на следующий день его отстранили от ведения пленарных заседаний на 2 дня.
- Политик готов идти в суд, если его еще и лишат мандата народного депутата.
Внеочередное заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция