Корнієнко у Раді прокоментував необхідність відставки Разумкова з посади спікера парламенту, пояснивши чому вважає її потрібною.

До теми Відставка Разумкова: онлайн-трансляція позачергового засідання Верховної Ради

Глава "слуг" про відкликання Разумкова

Дмитро Олександрович, на мій погляд, відступив від загальних принципів і більше не є членом команди і не може представляти нашу партію на такій високій посаді,

– заявив Корнієнко.

Він додав, що у партії та виборців є багато запитань до роботи спікера парламенту.

Зауваження Корнієнка до Разумкова

Питання регламенту: глава партії постави в запитання, "як так сталося., що у Раді почав діяти принцип "друзям і собі все, а ворогам – регламент"? Корнієнко додав, що не розуміє, чом одні комітети отримували висновки швидше, а їхні законопроєкти потрапляли у порядок денний, а інших – ні.

глава партії постави в запитання, "як так сталося., що у Раді почав діяти принцип "друзям і собі все, а ворогам – регламент"? Корнієнко додав, що не розуміє, чом одні комітети отримували висновки швидше, а їхні законопроєкти потрапляли у порядок денний, а інших – ні. Призначення керівника Апарату Ради: очільник "слуг" висунув претензії щодо непризначення протягом 15 місяців глави Апарату Ради. Мовляв, Разумков завжди був проти "виконувачів обов'язків", однак тут ця позиція не працювала.

очільник "слуг" висунув претензії щодо непризначення протягом 15 місяців глави Апарату Ради. Мовляв, Разумков завжди був проти "виконувачів обов'язків", однак тут ця позиція не працювала. Спроби шантажу: Корнієнко відповів на закиди спікера парламенту щодо спроб шантажувати його.

"Чому ви тоді не заявляли у правоохоронні органи", – запитав він Разумкова.

Взаємодія зі ЗМІ: чому протягом року у кулуари не пускали журналістів, а за день до обговорення відставки Разумкова це почали робити.

чому протягом року у кулуари не пускали журналістів, а за день до обговорення відставки Разумкова це почали робити. Питання реформ:

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