Корнієнко у Раді прокоментував необхідність відставки Разумкова з посади спікера парламенту, пояснивши чому вважає її потрібною.
До теми Відставка Разумкова: онлайн-трансляція позачергового засідання Верховної Ради
Глава "слуг" про відкликання Разумкова
Дмитро Олександрович, на мій погляд, відступив від загальних принципів і більше не є членом команди і не може представляти нашу партію на такій високій посаді,
– заявив Корнієнко.
Він додав, що у партії та виборців є багато запитань до роботи спікера парламенту.
Зауваження Корнієнка до Разумкова
- Питання регламенту: глава партії постави в запитання, "як так сталося., що у Раді почав діяти принцип "друзям і собі все, а ворогам – регламент"? Корнієнко додав, що не розуміє, чом одні комітети отримували висновки швидше, а їхні законопроєкти потрапляли у порядок денний, а інших – ні.
- Призначення керівника Апарату Ради: очільник "слуг" висунув претензії щодо непризначення протягом 15 місяців глави Апарату Ради. Мовляв, Разумков завжди був проти "виконувачів обов'язків", однак тут ця позиція не працювала.
- Спроби шантажу: Корнієнко відповів на закиди спікера парламенту щодо спроб шантажувати його.
"Чому ви тоді не заявляли у правоохоронні органи", – запитав він Разумкова.
- Взаємодія зі ЗМІ: чому протягом року у кулуари не пускали журналістів, а за день до обговорення відставки Разумкова це почали робити.
- Питання реформ:
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