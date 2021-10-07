Засідання стартувало о 10:00. Замість Дмитра Разумкова його веде нардеп зі "Слуги народу" Данило Гетманцев.

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Ще 5 жовтня народні депутати відсторонили Разумкова від ведення пленарних засідань парламенту упродовж двох днів.

Процедура відкликання голови Ради

Згідно із законодавством України, голова Верховної Ради може залишити посаду за власним бажанням, або на вимогу понад 150 нардепів.

Цікаво! "Слуги народу" зібрали необхідні 150 підписів за відставку Разумкова 2 жовтня під час виїзного засідання у Трускавці. Станом на 5 жовтня під колективною ініціативою було вже 197 підписів.

Після цього голова Верховної Ради України готує звіт про свою роботу, а Рахункова палата надає звіт про виконання кошторису парламенту у поточному році. Останній, до слова, нардепи отримали напередодні.

У висновку Рахункової палати мовиться, що кошторис Верховної Ради на 2021 рік виконали у січні – серпні на 46,9% річних призначень.

Позачергове засідання Верховної Ради: онлайн-трансляція

Як раніше сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, вже 8 жовтня парламент матиме нового спікера та першого віцеспікера.