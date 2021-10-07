Помічницею Гетманцева працює Марина Стефанчук. Це дружина першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Останній претендує на посаду спікера.
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Гетманцев заперечує наявність конфлікту інтересів
Про це заявив народний депутат від "Європейської Солідарності" Артур Герасимов. Однак Гетманцев проігнорував зауваження нардепа. Він стверджує, що ніякого конфлікту інтересів у нього немає.
На сайті Верховної Ради зазначили, що Марина Стефанчук справді працює помічницею Гетманцева, але на громадських засадах. Крім неї, у нардепа є ще 8 помічників.
Помічники Гетманцева / Скриншот з сайту Верховної Ради
Разумков та Гетманцев не поділили місце
Разумков хотів, щоб Гетманцев вів засідання з місця. Однак той мовчки підійшов та сів на місце, яким йому поступився віцеспікер Стефанчук. Разумков пожартував, що Гетманцев ще міг сісти на президентське місце.
Що відомо про відставку Разумкова
- Фракція "Слуги народу" ініціювала процедуру відставки Разумкова. Давид Арахамія доручив видати підписні листи для відкликання спікера.
- Зібрали необхідну кількість голосів, щоб почати відкликання Дмитра Разумкова з посади 4 жовтня. Того ж дня й запустили процедуру.
- Пояснювали це розбіжностями Разумкова із політикою партії "Слуга народу".
- 5 жовтня парламент відсторонив спікера від ведення засідань на 2 дні.