Помічницею Гетманцева працює Марина Стефанчук. Це дружина першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Останній претендує на посаду спікера.

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Гетманцев заперечує наявність конфлікту інтересів

Про це заявив народний депутат від "Європейської Солідарності" Артур Герасимов. Однак Гетманцев проігнорував зауваження нардепа. Він стверджує, що ніякого конфлікту інтересів у нього немає.

На сайті Верховної Ради зазначили, що Марина Стефанчук справді працює помічницею Гетманцева, але на громадських засадах. Крім неї, у нардепа є ще 8 помічників.



Помічники Гетманцева / Скриншот з сайту Верховної Ради

Разумков та Гетманцев не поділили місце

Разумков хотів, щоб Гетманцев вів засідання з місця. Однак той мовчки підійшов та сів на місце, яким йому поступився віцеспікер Стефанчук. Разумков пожартував, що Гетманцев ще міг сісти на президентське місце.