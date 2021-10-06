Висновок Рахункової палати оприлюднила нардепка партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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За словами Кравчук, відповідний висновок нардепи отримали ще 5 жовтня.

Рахункова палата своїм рішенням затвердила висновок про результати виконання кошторису Верховної Ради України у січні – серпні 2021 року і невідкладно передала народним депутатам. Дякую членам Рахункової палати за оперативну роботу,

– написала нардепка.

У висновку Рахункової палати мовиться, що кошторис Верховної Ради на 2021 рік виконали у січні – серпні на 46,9% річних призначень. Зауважимо, що висновок Рахункової палати потрібен для розгляду питання відкликання з посади голови Верховної Ради.

Висновок Рахункової палати / Фото з фейсбуку Євгенії Кравчук

Як відбувається відкликання голови Ради з посади

Спікера парламенту можуть відкликати з посади:

на його прохання,

у випадку, якщо нардепи висловили незадоволення його роботою на цій посаді.

Пропозиції про відкликання голови з посади можуть вноситися або Комітетом з питань регламенту або щонайменше 150 народними депутатами. Як сказав глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, нардепам вдалося зібрати аж 190 підписів.

Рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади голови Верховної Ради України ухвалюється на пленарному засіданні. Голова Верховної Ради України готує звіт про свою роботу та про виконання кошторису Верховної Ради в поточному році. Цей звіт та висновок Рахункової палати надаються народним депутатам не пізніше як за 2 дні до розгляду питання на пленарному засіданні.

Зверніть увагу! На пленарному засіданні Верховної Ради 7 жовтня головуючим буде голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Під його керівництвом нардепи голосуватимуть за відкликання спікера парламенту Дмитра Разумкова.