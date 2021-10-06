Головуючого на пленарному засіданні 7 жовтня обирали серед числа тих депутатів, які не підписували листи за відставку Дмитра Разумкова. Саме ним і став представник "Слуги народу" Данило Гетманцев.

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Обирали серед 4 кандидатів

Під час обговорення у Верховній Раді нардепи висунули 5 кандидатів:

Данила Гетманцева ("Слуга народу");

Олександра Бакумова ("Слуга народу")

Гео Лероса (позафракційний)

Олексія Гончаренка ("Європейська Солідарність")

Юрія Корявченкова ("Слуга народу")

Останній кандидат заявив про самовідвід. Варто зауважити, що 3 з 5 кандидатів запропонувала нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко.

Парламентарі зійшлися на тому, що головуючий на засіданні повинен бути без конфлікту інтересів, тобто з числа тих, хто не підтримував ні порядку денного, ні відсторонення Разумкова 5 жовтня.

Водночас "слуга" Олександр Качура запропонував призначити головуючим на засіданні про відкликання Разумкова з посади голови Верховної Ради його попередника Андрія Парубія.

Кандидатуру Данила Гетманцева підтримали 236 народних депутатів.

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