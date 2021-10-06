Головуючого на пленарному засіданні 7 жовтня обирали серед числа тих депутатів, які не підписували листи за відставку Дмитра Разумкова. Саме ним і став представник "Слуги народу" Данило Гетманцев.
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Обирали серед 4 кандидатів
Під час обговорення у Верховній Раді нардепи висунули 5 кандидатів:
- Данила Гетманцева ("Слуга народу");
- Олександра Бакумова ("Слуга народу")
- Гео Лероса (позафракційний)
- Олексія Гончаренка ("Європейська Солідарність")
- Юрія Корявченкова ("Слуга народу")
Останній кандидат заявив про самовідвід. Варто зауважити, що 3 з 5 кандидатів запропонувала нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко.
Парламентарі зійшлися на тому, що головуючий на засіданні повинен бути без конфлікту інтересів, тобто з числа тих, хто не підтримував ні порядку денного, ні відсторонення Разумкова 5 жовтня.
Водночас "слуга" Олександр Качура запропонував призначити головуючим на засіданні про відкликання Разумкова з посади голови Верховної Ради його попередника Андрія Парубія.
Кандидатуру Данила Гетманцева підтримали 236 народних депутатів.
Відкликання Дмитра Разумкова: головне
- 4 жовтня 2021 року народні депутати запустили процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
- Наступного дня нардепи відсторонили Разумкова від посади на 2 пленарні дні.
- Голосування за відставку спікера відбудеться 7 жовтня.
- Разумков заявив, що процедура відбувається з порушенням регламенту. крім того, політик готовий звернутися до суду, якщо у нього спробують відібрати мандат.