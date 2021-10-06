Председательствующего на пленарном заседании 7 октября выбирали в числе тех депутатов, которые не подписывали письма за отставку Дмитрия Разумкова. Именно им и стал представитель "Слуги народа" Данил Гетманцев.

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Выбирали среди 4 кандидатов

Во время обсуждения в Верховной Раде нардепы выдвинули 5 кандидатов:

Данила Гетманцева ("Слуга народа")

Александра Бакумова ("Слуга народа")

Гео Лероса (внефракционный)

Алексея Гончаренко ("Европейская Солидарность")

Юрия Корявченкова ("Слуга народа")

Последний кандидат заявил о самоотводе. Стоит заметить, что 3 из 5 кандидатов предложила нардепка от "ЕС" Ирина Геращенко.

Парламентарии сошлись на том, что председательствующий на заседании должен быть без конфликта интересов, то есть из числа тех, кто не поддерживал ни повестку дня, ни отстранение Разумкова 5 октября.

В то же время "слуга" Александр Качура предложил назначить председательствующим на заседании об отзыве Разумкова с должности председателя Верховной Рады его предшественника Андрея Парубия.

Кандидатуру Даниила Гетманцева поддержали 236 народных депутатов.

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