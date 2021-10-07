Разумков рассказал об Украине своей мечты – где стреляют только салюты на свадьбах, есть дороги, но нет дураков, а неприкасаемые – исключительно карпатские деревья. По словам политика, именно с такими хорошими и искренними обещаниями "слуги народа" шли на выборы в 2019 году.

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По словам Разумкова, тогда в эти слова поверили все: украинцы, которые смотрят заседание Рады по телевизору, парламентарии, даже те, кто не голосовали за "слуг".

Разумков заверил, что в Раду шли не по должностям и, тем более, не за деньгами. Целью было изменить страну, сделать ее лучше. Все в это искренне верили.

Политик вспомнил, как светились глаза у людей, которые приобщались к команде. Он также отметил: глаза светились и у украинцев во время встреч на улице или на эфирах. Разумков заметил: "это была слепая вера в то, что у нас все получится".

По словам Разумкова, все потому, что люди видели: новые политики – другие. В частности, справедливые и честные.

"К сожалению, сегодня я вижу другие глаза"

Разумков признался, что сейчас видит в Раде уже другие глаза. Да и глаза украинцев уже изменились.

Политик подчеркнул: все время он пытался сделать так, чтобы хотя бы часть обещаний стала реальностью. Но принципы уже изменились.

"Если мы вернемся к принципам, то принцип демократии стал принципом власти большинства, принцип верховенства права изменили на политическую целесообразность, принцип права на выбор сменили на "кто не с нами – тот против нас", а принцип, что офшоры для власти – позор – стал принципом "ничего страшного, у каждого ФЛП они есть", – подчеркнул Разумков.

Он заверил, что никогда не плыл по течению, потому что должность не стоит доверия людей. Украинский парламент должен оставаться точкой равновесия и баланса. Это будет зависеть от каждого.

Свое выступление Разумков подытожил напоминанием, что когда шли к власти, говорили – должны стать политиками, но оставаться людьми. Спикер призвал выполнить хотя бы это обещание.

Корниенко о Разумкова

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Разумков уже отступил от общих принципов.

По словам "слуги", Разумков "не является членом команды и не может представлять нашу партию на такой высокой должности".

Кроме того, Корниенко подчеркнул: у партии и избирателей есть много вопросов к работе спикера парламента.

Выступление Разумкова в Раде: смотрите видео