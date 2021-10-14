Про дату нового засідання РНБО виданню розповіли у коментарі представники Апарату Ради з нацбезпеки й оборони.
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Дата чергового засідання РНБО
Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки й оборони України Олексію Данілову організувати проведення 15 жовтня, о 16:00 засідання РНБО,
– йдеться у повідомленні.
Засідання традиційно відбудеться у Києві. В Апараті додали, що всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.
Попереднє засідання РНБО: результати
- 17 вересня РНБО провела засідання, на якому ухвалили новий пакет санкцій. Під обмеженнями через вибори до держдуми Росії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і отруєння Олексія Навального опинилися 88 росіян.
- 5 жовтня Володимир Зеленський своїм указом ввів санкції проти Росії в дію.