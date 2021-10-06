У нараді взяли участь представники РНБО, МОЗ, Національної служби здоров'я та головний санітарний лікар України.

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Данілов розповів про систему "СОТА"

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про інформаційно-аналітичну систему "СОТА", яку розробили і ввели в експлуатацію у Раді нацбезпеки та оборони. Завдяки "СОТА" державна та місцева влада зможуть застосовувати в роботі оперативну та достовірну інформацію – вона стосуватиметься навантаження на систему охорони здоров'я.

Що обговорили на нараді:

Забезпечення медичним персоналом.

Ліжками для пацієнтів з CОVID-19, з централізованим підведенням кисню.

Ліками.

Пріоритетною є вакцинація найбільш вразливих верств

Одним з головних тем для обговорення стало збільшення тестувань пацієнтів із підозрою на коронавірус. У РНБО кажуть, що це сприятиме призначенню своєчасного лікування пацієнтів.

До кінця 2021 року хочуть охопити вакцинацією передусім найбільш вразливі категорії населення – осіб понад 60 років та пацієнтів з хронічними захворюваннями.

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