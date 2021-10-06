У правоохоронців для перевірки сертифікатів про вакцинацію будуть спеціальні програми. Це є необхідністю, оскільки усі відвідувачі закладів повинні бути вакцинованими.

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Шмигаль застеріг бізнес

Прем'єр-міністр поки не називає області, які ймовірно перейдуть до червоної зони. Однак за його словами, це станеться скоро. В областях, які перейдуть до червоної зони працюватимуть лише ті заклади, де 100% вакцинованих працівників.

Найближчими днями декілька областей можуть потрапити до червоної зони. Це означає, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати, лише якщо 100% працівників закладу і 100% відвідувачів повністю вакциновані,

– пояснив Шмигаль.

Крім того, прем'єр-міністр закликав бізнес контролювати наявність сертифікатів про вакцинацію в персоналу. Шмигаль просить відповідально віднестися до цього питання.

Коронавірус в Україні: останні новини

У Києві через спалах коронавірусу зросла кількість випадків госпіталізації хворих. під Олександрівською лікарнею сформувалися черги з карет швидкої допомоги.

Станом на 6 жовтня 2021 року до помаранчевої зони можна віднести одразу 11 українських областей.

У Львові ситуація критична. Хворих на коронавірус розміщують в лікарняних коридорах, тому що місця у палатах немає.

Текст публікації Шмигаля

Найближчими днями декілька областей можуть потрапити до червоної зони.

Це означає, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати, лише якщо 100% працівників закладу і 100% відвідувачів повністю вакциновані. Бізнес має сам перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію. І ми просимо підприємців поставитися до цього відповідально.

У працівників поліції та інших повноважних органів є відповідний програмний софт, завдяки якому вони перевірятимуть у відвідувачів наявність ковід-сертифікатів.