Такий наплив хворих пов'язаний зі стрімким збільшенням кількості заражених містян. Це свідчить про початок нової хвилі пандемії.

Актуальне Пік епідемії коронавірусу в Україні ще попереду, зараз – середина хвилі, – Данілов



Навіть уночі карети швидкої змушені стояти в черзі під Олександрівською лікарнею / Скриншот відео

Медики і пацієнти чекають черги годинами

В Олександрівську лікарню, яка спеціалізується на лікуванні хворих на коронавірус, звернення інфікованих не припиняються навіть уночі. Наприклад, перша бригада із черги на показових кадрах була змушена чекати цілих п'ять годин.

Важливо! За добу в Києві зафіксували 792 нових випадки зараження.



Один з екіпажів чекав своєї черги п'ять годин / Скриншот відео



Без черги пропускають лише критичних хворих, яких одразу везуть в реанімацію / Скриншот відео

Найважчих пропускають миттєво

Втім, довго очікувати на госпіталізацію доводиться лише хворим із середньою важкістю перебігу COVID-19. Адже критичних пацієнтів пропускають поза чергою й одразу везуть до реанімації.

У Києві швидкі з хворими на коронавірус змушені стояти у черзі: відео



У МОЗ розповіли, що мають робити українці у разі відмови від госпіталізації / Інфографіка 24 каналу

Ще одне місто України – на межі коронавірусної кризи

Харків через стрибок статистики захворюваності на COVID-19 опинився за крок до "червоної" зони карантину. Вранці 5 жовтня у міській лікарні вже було заповнено понад 79% ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Вільними залишалися лише 50 місць. А в реанімації лікарям навіть довелося доставляти ліжка без кисню, бо розмістити усіх інфікованих було неможливо.