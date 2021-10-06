Такий наплив хворих пов'язаний зі стрімким збільшенням кількості заражених містян. Це свідчить про початок нової хвилі пандемії.
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Навіть уночі карети швидкої змушені стояти в черзі під Олександрівською лікарнею / Скриншот відео
Медики і пацієнти чекають черги годинами
В Олександрівську лікарню, яка спеціалізується на лікуванні хворих на коронавірус, звернення інфікованих не припиняються навіть уночі. Наприклад, перша бригада із черги на показових кадрах була змушена чекати цілих п'ять годин.
Один з екіпажів чекав своєї черги п'ять годин / Скриншот відео
Без черги пропускають лише критичних хворих, яких одразу везуть в реанімацію / Скриншот відео
Найважчих пропускають миттєво
Втім, довго очікувати на госпіталізацію доводиться лише хворим із середньою важкістю перебігу COVID-19. Адже критичних пацієнтів пропускають поза чергою й одразу везуть до реанімації.
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Ще одне місто України – на межі коронавірусної кризи
Харків через стрибок статистики захворюваності на COVID-19 опинився за крок до "червоної" зони карантину. Вранці 5 жовтня у міській лікарні вже було заповнено понад 79% ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Вільними залишалися лише 50 місць. А в реанімації лікарям навіть довелося доставляти ліжка без кисню, бо розмістити усіх інфікованих було неможливо.