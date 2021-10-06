У правоохранителей для проверки сертификатов о вакцинации будут специальные программы. Это является необходимостью, поскольку все посетители заведений должны быть вакцинированными.

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Шмигаль предостерег бизнес

Премьер-министр пока не называет области, которые вероятно перейдут в красную зону. Однако по его словам, это произойдет скоро. В областях, которые перейдут в красную зону, будут работать только те заведения, где 100% вакцинированных работников.

В ближайшие дни несколько областей могут попасть в красную зону. Это означает, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы,

– пояснил Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр призвал бизнес контролировать наличие сертификатов о вакцинации у персонала. Шмыгаль просит ответственно отнестись к этому вопросу.

Коронавирус в Украине: последние новости

В Киеве из-за вспышки коронавируса возросло количество случаев госпитализации больных. Под Александровской больницей сформировались очереди из карет скорой помощи.

По состоянию на 6 октября 2021 года к оранжевой зоне можно отнести сразу 11 украинских областей.

Во Львове ситуация критическая. Больных коронавирусом размещают в больничных коридорах, потому что места в палатах нет.

Текст публикации Шмыгаля

В ближайшие дни несколько областей могут попасть в красную зону.

Это означает, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы. Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно.

У сотрудников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие ковид-сертификатов.