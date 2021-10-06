У Львові 5 жовтня відбулося засідання міського штабу з протидії коронавірусу. На ньому обговорили готовність лікарень до нової хвилі пандемії, вакцинацію та обмеження, які можуть невдовзі запровадити.

До теми Захворюваність зростає: у Львові розгорнуть додаткові ліжка для хворих на коронавірус

Кількість хворих на коронавірус зростає

У Львові доволі складна ситуація з COVID-19. Медики фіксують значне збільшення кількості інфікованих. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що у місті 5 жовтня провели декілька засідань. Зокрема, перед штабом відбулася онлайн-зустріч з лікарями, які безпосередньо працюють з хворими на коронавірус.

Станом на сьогодні в нас є один міський заклад – лікарня швидкої допомоги, який приймає хворих, і динаміка є дуже негативною, тому що за вчора (4 жовтня – 24 канал) поступило понад 80 хворих на COVID-19, і нікого не виписали,

– додав посадовець.

Тобто у Львові фіксують значну динаміку поширення вірусу. Днями біля лікарні швидкої медичної допомоги навіть виникла черга зі швидких з хворими на COVID-19.

"Відзавтра (6 жовтня – 24 канал) хворих прийматиме ще один міський медичний заклад – 8-ма лікарня, і плануємо, що з понеділка хворих прийматиме ще й 5-та лікарня", – зауважив Москаленко.

Відтак, на засідання міського штабу розглянули 3 питання:

готовність медичних закладів до нової хвилі пандемії;

вакцинація працівників критичної інфраструктури;

нові обмеження, які можуть запровадити найближчим часом.

Зверніть увагу Червоної зони не уникнемо, ми вже у неї входимо, – Садовий

У Львові можуть посилити карантин

Фахівці обговорили додаткові обмеження, які необхідні для того, щоб зменшити кількість контактів та зупинити ту хвилю пандемії, яка вже починає наростати. Штаб напрацював дуже багато рішень, які пропонуватимуть на засіданні комісії ТЕБ і НС 6 жовтня.

"Все так виглядає, що якщо не буде зменшена хвиля, то цілком ймовірно, що найближчим часом, за тиждень-два, йтиметься про закриття освітніх закладів та додаткові обмеження щодо роботи закладів дозвілля, культури та всіх локацій, де може бути значна кількість контактів, скасування масових заходів", – зазначив Москаленко.

Детальні рішення прийматиме міська комісія з питань ТЕБ та НС. Однак, за словами заступника мера, Львів за всіма показниками може найближчим часом перейти в червону зону.