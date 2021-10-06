В совещании приняли участие представители СНБО, Минздрава, Национальной службы здоровья и главный санитарный врач Украины.

Актуально В правительстве объяснили, как будут работать школы в красной зоне

Данилов рассказал о системе "СОТА"

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об информационно-аналитической системе "СОТА", которую разработали и ввели в эксплуатацию в Совете нацбезопасности и обороны. Благодаря "СОТА" государственная и местная власть смогут применять в работе оперативную и достоверную информацию – она будет касаться нагрузки на систему здравоохранения.

Что обсудили на совещании:

Обеспечение медицинским персоналом.

Кроватями для пациентов с CОVID-19, с централизованным подводом кислорода.

Лекарствами.

Приоритетной является вакцинация наиболее уязвимых слоев

Одной из главных тем для обсуждения стало увеличение тестирований пациентов с подозрением на коронавирус. В СНБО говорят, что это будет способствовать назначению своевременного лечения пациентов.

До конца 2021 года хотят охватить вакцинацией прежде всего наиболее уязвимые категории населения – лиц более 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями.

К теме Украина на полпути к локдауну: заболеваемость и смертность стремительно растет

Обратите внимание! По словам премьера Дениса Шмыгаля, уже в ближайшие дни сразу несколько областей Украины могут попасть в "красную" зоны. У правоохранителей уже есть программы, которые будут проверять у людей сертификаты о вакцинации.