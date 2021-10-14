О дате нового заседания СНБО изданию рассказали в комментарии представители Аппарата Совета по нацбезопасности и обороне.
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Дата очередного заседания СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 15 октября, в 16:00 заседания СНБО,
– говорится в сообщении.
Заседание традиционно состоится в Киеве. В Аппарате добавили, что все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.
Предварительное заседание СНБО: результаты
- 17 сентября СНБО провел заседание, на котором приняли новый пакет санкций. Под ограничениями из-за выборов в Госдуму России на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и отравления Алексея Навального оказались 88 россиян.
- 5 октября Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против России в действие.