О дате нового заседания СНБО изданию рассказали в комментарии представители Аппарата Совета по нацбезопасности и обороне.

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Дата очередного заседания СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 15 октября, в 16:00 заседания СНБО,

– говорится в сообщении.

Заседание традиционно состоится в Киеве. В Аппарате добавили, что все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

Предварительное заседание СНБО: результаты