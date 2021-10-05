Эти санкции приняты на заседании СНБО еще 17 сентября. Ограничения наложили бессрочно.

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Всего в санкционный список попали:

33 кандидата в депутаты Госдумы России;

54 члена так называемых избирательных комиссий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму.

Против этих людей ввели полный пакет ограничений, предусматривающий запрет въезда на территорию Украины и блокирование всех активов.

Как ранее сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, Россия не имела права проводить выборы на временно оккупированных территориях.

Поэтому все участники этого процесса, члены участковых комиссий, агитаторы, кандидаты и наблюдатели будут под санкциями нашей страны,

– сказал Данилов.

Выборы в Госдуму России на Донбассе: главное

По данным Восточной правозащитной группы, в выборах в Госдуму России приняли участие примерно 200 тысяч жителей оккупированного Донбасса. Их привозили на места голосования и всячески "поощряли".

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По официальным данным, больше всего голосов "получила" правящая партия "Единая Россия". В Госдуме ее будут представлять 300 членов политсилы.

Всего в нижнюю палату парламента прошли 5 политических партий:

"Единая Россия" – 49,82% голосов избирателей;

Коммунистическая партия – 18,93%;

Либерально-демократическая партия – 7,55%;

"Справедливая Россия – За правду" – 7,46%;

"Новые люди" – 5,32%.

Добавим, что ряд стран мира заявил, что не признают результаты российских выборов на оккупированных территориях Украины. В частности, поддержку суверенитета Украины на фоне голосования выразили США, Великобритания и Польша.