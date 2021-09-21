США
Госдеп США сообщил, что выборы в России состоялись в условиях, которые не способствовали честному и свободному голосованию. В частности, Штаты возмущены законами об "экстремистских организациях", "иностранных агентах" и "нежелательных организациях".
Заметьте Пока не готовы, – политолог назвал страны, которые "промолчат" о выборах в Госдуму
Мы не признаем проведения выборов в российскую Думу на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины,
– отметили в Госдепе.
Также в США выделили такие нарушения на выборах:
- маргинализация независимых политических деятелей;
- препятствия для наблюдателей ОБСЕ.
Госдеп призвал Россию:
- выполнять международные обязательства;
- а также – уважать права и основные свободы человека;
- прекратить давление на общество, оппозицию и независимые СМИ.
Турция
В МИД Турции подчеркнули, что поддерживают территориальную целостность Украины и не признают аннексию Крыма. Именно поэтому результаты голосования на территории полуострова не имеют для Турции юридической силы.
Великобритания
В заявлении МИД Великобритании отметили, что российские выборы – "серьезный шаг назад для демократических свобод". Действия России противоречат ее международным обязательствам.
Дипломаты подчеркнули, что Великобритания осуждает выборы в Крыму.
"Аннексия полуострова Россией в марте 2014 года была незаконной и нелегитимной. Такой она остается и по сей день", – говорится в сообщении.
Польша
В МИД Польши выборы в Госдуму на территории Крыма назвали незаконными. Кроме того, польская сторона осудила незаконную паспортизацию жителей оккупированных территорий Украины.
Польша еще раз подчеркнула о своей поддержке территориальной целостности Украины.
Румыния
В МИД Румынии сообщили, что страна не признает незаконной аннексию Крыма и Севастополя.
Также в ведомстве отметили: Россия открыла избирательные участки в Приднестровском регионе Молдовы. Это произошло несмотря на четкую противоположную позицию конституционной власти Кишинева.
Такие действия России противоречат суверенитету и территориальной целостности Молдовы.
Франция
Французские дипломаты сообщили, что страна не признает ни законность организации, ни результаты российских выборов на территории оккупированного полуострова. Франция также в очередной раз осудил аннексию Крыма.
В России подсчитали 100% голосов
Россия состоянию на 21 сентября обработала 100% протоколов на выборах в Госдуму. По официальным данным, больше всего голосов "получила" правящая партия "Единая Россия". В Госдуме ее будут представлять 300 членов политсилы.
В целом в нижнюю палату парламента прошли 5 политических партий:
- "Единая Россия" – 49,82% голосов избирателей;
- Коммунистическая партия – 18,93%;
- Либерально-демократическая партия – 7,55%;
- "Справедливая Россия – За правду" – 7,46%;
- "Новые люди" – 5,32%.