США

Госдеп США сообщил, что выборы в России состоялись в условиях, которые не способствовали честному и свободному голосованию. В частности, Штаты возмущены законами об "экстремистских организациях", "иностранных агентах" и "нежелательных организациях".

Заметьте Пока не готовы, – политолог назвал страны, которые "промолчат" о выборах в Госдуму

Мы не признаем проведения выборов в российскую Думу на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины,

– отметили в Госдепе.

Также в США выделили такие нарушения на выборах:

маргинализация независимых политических деятелей;

препятствия для наблюдателей ОБСЕ.

Госдеп призвал Россию:

выполнять международные обязательства;

а также – уважать права и основные свободы человека;

прекратить давление на общество, оппозицию и независимые СМИ.

Турция

В МИД Турции подчеркнули, что поддерживают территориальную целостность Украины и не признают аннексию Крыма. Именно поэтому результаты голосования на территории полуострова не имеют для Турции юридической силы.

Великобритания

В заявлении МИД Великобритании отметили, что российские выборы – "серьезный шаг назад для демократических свобод". Действия России противоречат ее международным обязательствам.

Дипломаты подчеркнули, что Великобритания осуждает выборы в Крыму.

"Аннексия полуострова Россией в марте 2014 года была незаконной и нелегитимной. Такой она остается и по сей день", – говорится в сообщении.

Польша

В МИД Польши выборы в Госдуму на территории Крыма назвали незаконными. Кроме того, польская сторона осудила незаконную паспортизацию жителей оккупированных территорий Украины.

Польша еще раз подчеркнула о своей поддержке территориальной целостности Украины.

Румыния

В МИД Румынии сообщили, что страна не признает незаконной аннексию Крыма и Севастополя.

Также в ведомстве отметили: Россия открыла избирательные участки в Приднестровском регионе Молдовы. Это произошло несмотря на четкую противоположную позицию конституционной власти Кишинева.

Такие действия России противоречат суверенитету и территориальной целостности Молдовы.

Франция

Французские дипломаты сообщили, что страна не признает ни законность организации, ни результаты российских выборов на территории оккупированного полуострова. Франция также в очередной раз осудил аннексию Крыма.

Заметьте! Российские выборы в Крыму также не признает Евросоюз. Представитель Еврокомиссии Петер Стано отметил: Крым – это Украина.

В России подсчитали 100% голосов

Россия состоянию на 21 сентября обработала 100% протоколов на выборах в Госдуму. По официальным данным, больше всего голосов "получила" правящая партия "Единая Россия". В Госдуме ее будут представлять 300 членов политсилы.

В целом в нижнюю палату парламента прошли 5 политических партий: