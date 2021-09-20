Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Олег Саакян. По его словам, для России можно применить новые экономические санкции, но мир к этому пока не готов.

К теме Официальные результаты "выборов" в Госдуму объявили: какие партии преодолели барьер

В мире нет заключения по выборам в России

По мнению политолога, Украина должна делать определенные шаги по осуждению выборов в Госдуму. Предлагать странам модели, во время которых государства могут не прибегать к признанию.

Международное сообщество не является единодушным. Кто-то может не признавать эти выборы, а какие-то страны пока не готовы. Олег Саакян политолог

Какие страны побоятся не признать выборы

Саакян считает, что есть определенные страны, которые не готовы жестко действовать по потношению к стране-оккупанту. Это прежде всего:

Франция;

Германия;

Испания.

Олег Саакян о непризнании выборов в Госдуму: смотрите видео

Украина, по словам политолога, должна аргументировать, какие есть угрозы и интересы у стран. В частности, в Организации Объединенных Наций.

"ООН неэффективна из-за злоупотреблений Россией. Она уменьшает влиятельность всех стран, которых приобщили к организации", – отметил Саакян.

Заметьте! Российский Центризбирком подсчитал 99% голосов на "выборах" Госдумы. В результатах победителем стала провластная партия "Единая Россия" с показателем в 49%.

Депутатам Госдумы могут быть не рады

По мнению политолога, если выборы не признают в мире, то российские депутаты не смогут участвовать в зарубежных мероприятиях.

"Авторитетные парламентарии не будут соглашаться на такие меры. Это уменьшает возможности России для пропаганды и влияния на Западе", – отметил Саакян.

Актуально Украина – не Россия: о чем напомнили выборы в Госдуму

Россия, считает политолог, лоббирует собственные интересы на Западе. Многие усилия наших дипломатов направлены на то, чтобы улучшить ситуацию.

Выборы в Госдуму России: главное