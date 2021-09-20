В общем проходной барьер преодолели 5 политических сил. Остальным приблизиться к показателю в 5% не удалось.
Актуально Без бутылки водки не обошлось: в сети показали, как считают голоса на выборах в России
Какие партии прошли в Госдуму
- "Единая Россия" – 49%;
- Коммунистическая партия – 19%;
- ЛДПР – 7,4%;
- "Справедливая Россия" – 7,4%;
- "Новые люди" – 5,3%.
Часть голосования состоялась дистанционно
Отметим, что голосование продолжалось в течение 3 дней – с 17 по 19 сентября. Россиянам позволили отдавать голос даже дистанционно. Этим правом воспользовался и президент Владимир Путин, который сейчас находится на самоизоляции из-за коронавируса среди окружения.
"Голосовали" и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма
Ранее Центризбирком своим постановлением разрешил голосовать дистанционно и жителям оккупированного Донбасса – с российскими паспортами. По словам оккупантов, этим правом якобы воспользовались 150 тысяч человек.
К теме Российские паспорта выдавали в автобусах, – Казанский о псевдовыборах Госдумы в ОРДЛО
Многих жителей из оккупированных Донецкой и Луганской областей свозили в Ростовскую область на участки автобусами. После этого их "угощали" шампанским.