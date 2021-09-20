Видеодоказательство по меньшей мере одного такого инцидента в сети обнародовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

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По стаканчику – и к подсчету голосов

На ролике заметно мужчину – члена одной из избирательных комиссий. К нему обращается коллега с предложением присесть и выпить рюмку перед подсчетом голосов – "для успеха". Тот не отказывается. В то же время женщины, которых не видно в кадре, говорят, что "употреблять алкоголь на работе нельзя".

Боярышник течет рекой даже во время счета голосов. Как же ярко,

– подписал видео офицер.

К слову, жителей Донбасса, которые ездили голосовать на территорию России, оккупанты "благодарили" шампанским.

В России выпивают во время подсчета голосов: смотрите видео

Выборы в России: что известно