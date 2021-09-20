Видеодоказательство по меньшей мере одного такого инцидента в сети обнародовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".
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По стаканчику – и к подсчету голосов
На ролике заметно мужчину – члена одной из избирательных комиссий. К нему обращается коллега с предложением присесть и выпить рюмку перед подсчетом голосов – "для успеха". Тот не отказывается. В то же время женщины, которых не видно в кадре, говорят, что "употреблять алкоголь на работе нельзя".
Боярышник течет рекой даже во время счета голосов. Как же ярко,
– подписал видео офицер.
К слову, жителей Донбасса, которые ездили голосовать на территорию России, оккупанты "благодарили" шампанским.
В России выпивают во время подсчета голосов: смотрите видео
Выборы в России: что известно
- В течение 17 – 19 сентября Россия проводила выборы в Госдуму. До голосования привлекали жителей с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма – кого-то возили на территорию государства-агрессора, другие участвовали в выборах в режиме онлайн.
- Чуда не произошло: по предварительным результатам, лидирует правящая партия "Единая Россия". Политсила Путина якобы набирает 41%. На втором месте, со значительным отставанием – коммунисты, у которых почти 24%.
- Украина призывает международное сообщество не признавать эти выборы.