Только за день 18 сентября в Россию двинулись 6 автобусов с избирателями. В каждом было около по 50 человек.

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На одном из автобусов была надпись "Наш выбор – Россия".

Паспорта раздавали сразу возле участков

Один из избирателей рассказал, что получил паспорт после приезда в Матвеево-Курганском сельском поселении. Накануне в Ростовскую область привезли еще 200 украинцев. Паспорта им тоже раздавали перед участком.

Одна из женщин отметила, что ее "заставили получить паспорт и отправили голосовать". При этом она даже не знала, за кого отдать голос.

Ранее боевики заявляли, что должны организовать 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов, которые будут везти людей на выборы.

Обратите внимание! Жителей оккупированных территорий оккупанты поблагодарили за голос в Госдуму. Раздали "скромные" подарочные наборы. Там было яблоко, шоколад, вода и тому подобное.

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