Жителей Донецка свозят на избирательные участки автобусами с надписью "Наш выбор – Россия!". В сети опубликовали соответствующее видео.
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Паспорта дают возле участка
Выборы продлятся с 17 по 19 сентября. "Дождь" пишет, что в первый день голосования в Ростовскую область на автобусе приехали около 200 жителей оккупированной Луганщины, которым выдали российские паспорта сразу перед участком
Одна женщина рассказала, что ее "заставили получить паспорт и отправили голосовать". Она даже отметила, что не знает, за кого должна отдать свой голос.
Людям раздают "подарки"
В сети обнародуют фото так называемых "подарков", которые раздают жителям оккупированных территорий. Это вода, сеникерс, яблоко и флаг России.
"Подарки" от оккупантов / Фото из твиттера
Выборы в российскую Думу и оккупирован Донбасс: что нужно знать
- В течение 3 дней россияне должны проголосовать и выбрать 450 депутатов Госдумы. Из них 225 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам и 225 депутатов – от политических партий.
- Москва решила незаконно привлечь к выборам украинцев. Перед тем Кремль активно выдавал российские паспорта на временно оккупированных территориях.
- Проектом постановления ЦИК России жителям оккупированной Донетчины и Луганщины, которые имеют российские паспорта, разрешили голосовать на этих выборах в Госдуму.
- Россия даже позволила голосовать онлайн, предварительно зарегистрировавшись.
- МИД Украины выразил протест и осуждение за дерзкие действия государства-агрессора. Киев требовал расширить санкции против Москвы.
- В Евросоюзе могут не признавать выборы в России, при наличии фальсификаций.