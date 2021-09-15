Россию могут исключить из международных организаций

Такое мнение высказали в проекте отчета о будущей стратегии отношений Европейского союза с Россией. Европарламент планирует утвердить его 15 сентября, а объявить результаты – 16 сентября.

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ЕС должен быть готов не признавать парламент России и рассмотреть вопрос об исключении России из международных организаций и Парламентской ассамблеи Совета Европы,

– говорится в документе.

Это будет в том случае, если парламентские выборы 2021 года в России будут признаны мошенническими и такими, которые были проведены с нарушением демократических принципов и международного права.

"Люди в России должны иметь право выбора, как и люди в любой другой демократической стране. Когда ключевые игроки оппозиции и противники русской правящей партии сидят в тюрьмах или под домашним арестом, тогда выбора нет", – заявил автор отчета Андрюс Кубилюс.

Он в очередной раз призвал освободить из тюрьмы оппозиционера Алексея Навального.

В каких сферах ЕС следует работать с Москвой

Контроль над вооружениями,

строительство мира,

глобальная безопасность,

изменение климата.

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Однако такое сотрудничество должно быть строго обусловлено готовностью Кремля соблюдать права человека и международное законодательство.

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