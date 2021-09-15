Россию могут исключить из международных организаций
Такое мнение высказали в проекте отчета о будущей стратегии отношений Европейского союза с Россией. Европарламент планирует утвердить его 15 сентября, а объявить результаты – 16 сентября.
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ЕС должен быть готов не признавать парламент России и рассмотреть вопрос об исключении России из международных организаций и Парламентской ассамблеи Совета Европы,
– говорится в документе.
Это будет в том случае, если парламентские выборы 2021 года в России будут признаны мошенническими и такими, которые были проведены с нарушением демократических принципов и международного права.
"Люди в России должны иметь право выбора, как и люди в любой другой демократической стране. Когда ключевые игроки оппозиции и противники русской правящей партии сидят в тюрьмах или под домашним арестом, тогда выбора нет", – заявил автор отчета Андрюс Кубилюс.
Он в очередной раз призвал освободить из тюрьмы оппозиционера Алексея Навального.
В каких сферах ЕС следует работать с Москвой
- Контроль над вооружениями,
- строительство мира,
- глобальная безопасность,
- изменение климата.
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Однако такое сотрудничество должно быть строго обусловлено готовностью Кремля соблюдать права человека и международное законодательство.
Выборы в российскую Госдуму: что надо знать
- Голосование состоится уже на этой неделе – 19 сентября. Кремль хочет привлечь к выборам жителей оккупированного Донбасса и Крыма. Для этого им массово выдают российские паспорта. Людям, которые отказываются участвовать в голосовании, угрожают увольнением с работы.
- Проголосовать на выборах можно и онлайн по предварительной регистрации.
- Верховная Рада Украины обратилась из-за незаконных выборов к мировому сообществу. Нардепы просят признать это голосование нелегитимным.